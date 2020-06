Schritt für Schritt nähert sich die Tram dem Hauptbahnhof. Am Montag folgte die nächste Etappe.

Place de Paris: Umbau erfolgt in drei Etappen

Jeff WILTZIUS Schritt für Schritt nähert sich die Tram dem Hauptbahnhof im Viertel Gare. Am Montag folgte die nächste Etappe an der Place de Paris - mit einigen Änderungen für die Gastronomiebetriebe.

An der neugestalteten Place de Paris in der Stadt Luxemburg soll zukünftig ein Ort entstehen, an dem Wochenmärkte, lokale Feste und viele andere Aktivitäten stattfinden können. Auch die Tram wird in Zukunft auf dem Platz eine zentrale Rolle einnehmen.

Wie die hauptstädtische Pressestelle und Luxtram am Mittwoch verkünden, begannen die Arbeiten für den Umbau am Montag.



Umbau soll bis Juli 2021 andauern

Um die Auswirkungen der Baustelle zu minimieren und den Verkehrsfluss in der Avenue de la Liberté und den umliegenden Straßen aufrechtzuerhalten, wird die Baustelle in drei Etappen ausgeführt.

In der ersten Phase beginnen die Arbeiten am unterirdischen Versorgungsnetz. Diese sollen bis November andauern. Betroffen ist erst einmal der zentrale Teil der Place de Paris. Die umliegenden Restaurants und Cafés können zwischenzeitlich ihre Terrassen in der Straße, die um den Platz führt, aufbauen.

In der zweiten Phase zwischen November und März 2021 soll die Verlegung des Natursteines parallel zu den finalen Netzwerkarbeiten auf dem Hauptplatz erfolgen.

Place de Paris verändert ihr Gesicht bis Mitte 2021 Im Mai werden die Arbeiten zur Neugestaltung der Place de Paris im hauptstädtischen Bahnhofsviertel aufgenommen. Entstehen soll ein lebendiger, moderner Platz, der den Wünschen der Anwohner gerecht wird.

Die Bauarbeiten in der umliegenden Straße der Place de Paris wird die letzte Etappe in diesem Umbauprozess sein. Die dritte Phase werde voraussichtlich bis Juni/Juli 2021 abgeschlossen. Ab diesem Zeitraum steht, laut der Stadtverwaltung, der Hauptplatz wieder den Bars und Restaurants zur Verfügung.

Der Zugang für die Anrainer sowie für den Verkehr werde zu allen Zeiten aufrechterhalten bleiben, schreibt die Pressestelle weiter. Weitere Details zu der geplanten Baustelle können via Telefon: 26202820 oder via E-Mail: travaux@luxtram.lu angefragt werden.









Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.