(rr) - An diesem Wochenende werden die Arbeiten an der Place de la Gare beim Hauptbahnhof definitiv abgeschlossen.



Die Fräsarbeiten werden in der Nacht zum Sonntag (zwischen 19 und 6 Uhr) durchgeführt, der neue Belag und die Markierungen werden am Sonntag aufgebracht. Die Umleitung wird ausgeschildert.



Diese Baustelle hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Transport. So wird die Bushaltestelle an Quai 1 (Buslinien 2, 4, 18, 21, 31 und CN1) auf Quai Nummer 9 verlegt. Quai 101 (Buslinien 1/125 und CN1) wird sich vor den Gebäuden 74-76 in der Avenue de la Liberté befinden. Busquai 102 (Linien 2, 4, 7, 18, 23 und 31) wird auf Quai 103 (zwischen der Rue Joseph Junck und der Rue d'Epernay) verlegt.