Place de la Gare: Große Baustelle - viel Chaos

Seit zweieinhalb Wochen gilt vor dem hauptstädtischen Bahnhof eine veränderte Verkehrsführung, die alle Verkehrsteilnehmer vor Herausforderungen stellt.

Am 13. Mai sind die Bagger an der Place de la Gare angerollt. Die Tram soll schließlich bald näher rücken. Doch an einem Hauptverkehrsknotenpunkt wie diesem bleibt eine Großbaustelle nicht ohne Folgen: ein strapaziertes Nervenkostüm für die einen, ein gefährlicher Ritt in der Todeszone für die anderen und eine Umstellung für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Eine erste Bilanz nach zweieinhalb Wochen.

Situation hat sich für Autofahrer leicht verbessert

(str) - Die Woche kündigt sich ruhig an. Pfingstferien und zudem morgen noch ein Feiertag, das bleibt selbst im hauptstädtischen Bahnhofsviertel nicht ohne Folgen. Seit vor zweieinhalb Wochen die Bagger an der Place de la Gare angerollt sind und der Verkehr seitdem kaum noch vorankam, ist dieser nun auf einmal selbst zu Spitzenstunden recht flüssig.

Dass das Chaos vor allem in den vergangenen Tagen geringer wurde, hat aber nicht nur urlaubsbedingte Gründe ...