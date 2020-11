Place de la Gare: Den Anfang macht die Tram

Mit Ankunft der Straßenbahn wird sich das Erscheinungsbild des Bahnhofsvorplatzes deutlich verändern. Dessen Umbau steht aber erst bevor.

Die Anzeigetafeln an der neuen Tramhaltestelle stehen, die letzten Granitsteine werden verlegt. In knapp fünf Wochen, am Sonntag, dem 13. Dezember, fährt die Tram erstmals regulär bis zu ihrer neuen, wenn auch wieder nur vorläufigen Endhaltestelle vor dem Hauptbahnhof. Damit wird sich das Stadtbild an der Place de la Gare maßgeblich verändern. Deren eigentliche Umgestaltung fängt damit aber gerade erst an.

Mit Ankunft der Straßenbahn vor der Gare centrale sind die Tage des städtischen Busbahnhofs linksseitig des Bahnhofsgebäudes nämlich gezählt ...