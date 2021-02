Ein Dachstuhlbrand sorgte am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz auf der Place d'Armes. Zwei Personen wurden wegen Verdachts auf eine leichte Rauchvergiftung ärztlich behandelt.

Lokales 7

Place d'Armes: Feuerwehreinsatz nach Brand

Ein Dachstuhlbrand sorgte am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz auf der Place d'Armes. Zwei Personen wurden wegen Verdachts auf eine leichte Rauchvergiftung ärztlich behandelt.

(SH) - Der Dachstuhl eines vierstöckigen Gebäudes an der Place d'Armes in der Hauptstadt ist am Montag gegen 19 Uhr in Brand geraten. Zahlreiche Feuerwehrkräfte begaben sich vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und ein Übergreifen auf nebenstehende Gebäude zu vermeiden.

Die Polizei hat einen Sicherheitsperimeter eingerichtet. Passanten werden gebeten, die Rettungskräfte nicht zu behindern und den Bereich wenn möglich zu vermeiden.



Ersten Informationen zufolge wurden zwei Personen wegen Verdachts auf eine leichte Rauchvergiftung ärztlich behandelt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Auf der Place d'Armes war es zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Auf der Place d'Armes war es zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Foto: Anouk Antony Auf der Place d'Armes war es zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Foto: Anouk Antony Auf der Place d'Armes war es zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Foto: Anouk Antony Auf der Place d'Armes war es zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Foto: Anouk Antony Auf der Place d'Armes war es zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Foto: Anouk Antony Auf der Place d'Armes war es zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Foto: Anouk Antony Auf der Place d'Armes war es zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Foto: Anouk Antony





[incendie en cours] place d’Armes à Luxembourg-ville. De nombreux moyens sur place et en route. Prière d’éviter le secteur et de laisser le passage libre. pic.twitter.com/2nc4jgJdSa — CGDIS (@CGDISlux) February 15, 2021

Lesen Sie auch:

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.