(LuWo) - Der 47. Auflage des Pinot’s Fest in Schengen war wiederum ein voller Erfolg beschieden. „Mission accomplie” durfte Gilbert Ruppert am Sonntagabend in seiner Eigenschaft als Präsident der "Amicale Schengen asbl." ruhigen Gewissens sagen. Auch ohne die übliche Kunstausstellung blieben Tausende Besucher dem Pinot’s Fest treu.



Bereits am Samstag fand sich das Stammpublikum unter den Schengener Linden ein, um einen gemütlichen Abend mit der Stimmungskanone Rol Girres zu verbringen. Auch am Sonntag waren bei sonnigem Wetter und besonders bei einem kühlen Glas Pinot Gris Stimmung und gute Laune Trumpf. Apéro und Mittagessen gehören zu einem Dorffest. Leider war bereits am frühen Nachmittag für die Genießer der traditionellen Friture Schluss. Dafür gab es weiter Gegrilltes, Fritten und Waffeln mit Zucker oder Schlag.



Am Nachmittag gab die „Welleschter Musek” ein Platzkonzert und gegen Abend lud „Musical Entertainer” Rom Thielen Jung und Alt zum Tanz ein. Es sei daran erinnert, dass das Schengener Dorffest seit 1971 stattfindet und die Ausrichtung nur dank der Mitarbeit von unzähligen freiwilligen Helfern zu bewerkstelligen ist.