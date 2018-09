Marihuana, Haschisch, halluzinogene Pilze, LSD, Extasy und Speed hatten elf junge Menschen im Angebot. Ein Zufallstreffer führte dazu, dass sie sich nun gemeinsam auf der Anklagebank wiederfinden.

Pilze, Gras und Sonstiges via Messenger

Eigentlich haben alle elf Angeklagten Aussicht auf eine vielversprechende Zukunft. Bis auf zwei Ausnahmen sind sie unter 23 Jahre alt. Die meisten stammen aus besten Verhältnissen, studieren oder sammeln erste Erfahrungen im Job. Untereinander kennen sich einige nicht einmal und doch haben sie eines gemeinsam: Sie sitzen seit Montag am hauptstädtischen Bezirksgericht auf der Anklagebank – wegen Drogenhandels.



Und manche von ihnen haben in Untersuchungshaft schon einen Vorgeschmack auf das bekommen, was sie im Fall eines Schuldspruchs erwarten könnte – eine mehrjährige Haftstrafe.



Für die Polizei war es nicht sonderlich kompliziert, den Beschuldigten auf die Schliche zu kommen, obwohl kaum jemand von ihnen als Drogendealer bekannt war.



Kommissar Zufall im Einsatz



Die Ermittlungen in dem Fall beginnen an einem Freitagnachmittag im September 2017. An der Place des Bains treffen zwei Polizisten auf einen jungen Mann, der gerade dabei ist, sich einen Joint zu rollen. Ihn umgibt ein derart starker Marihuanageruch, dass die Polizisten stutzig werden. Und ihre Nase sollte sie nicht täuschen.



Der damals 20-Jährige hat an diesem Tag rund 70 Gramm Haschisch, 24 Gramm Marihuana sowie mehrere Gramm Speed, also Amphetamine in Pulverform, dabei. Bei einer Hausdurchsuchung werden weitere Drogen gefunden. Vor allem ist aber sein Smartphone für die Ermittler von Interesse.



Aus Chatprotokollen, insbesondere aus dem vermeintlich „sicheren“ Kurznachrichtendienst „Surepoint“, können sie nämlich einen umfangreichen Drogenhandel nachvollziehen – und einen Umsatz in Höhe von mindestens 27.000 Euro.

Höflich und kooperativ

Neben einer langen Kundenliste – die Namen werden quasi alle in der Sitzung vorgetragen – führen die Protokolle auch zu den Zulieferern des jungen Mannes und eben dazu, dass nun insgesamt zehn junge Männer und eine junge Frau aus allen Landesteilen auf der Anklagebank sitzen. Und auch deren Kunden, Vermittler und Zulieferer sind Thema im Prozess.



Die Angeklagten, die bisher in dem auf sechs Verhandlungstage angesetzten Prozess zu Wort gekommen sind, präsentieren sich bislang von ihrer besten Seite: Höflich und kooperativ. Es scheint, als spekulierten sie auf eine Bewährungsstrafe.



Doch die Selbstverständlichkeit, die sie in Bezug auf Drogenkonsum und ihren teils mehrjährigen Drogenhandel an den Tag legen, könnte auch zu einem anderen Urteil führen. Die Menge an verkauften Drogen, ihr organisiertes Vorgehen und ihre Vernetzung deuten auf vieles hin, nur nicht auf ein Bagatelldelikt.