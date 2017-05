(jl) - Flugangst sollte am Montag an Bord des TAP-Flugs 694 von Lissabon nach Luxemburg eigentlich kein Thema sein, denn wenn an diesem Tag ein Flugzeug unter himmlischem Segen stehen dürfte, dann doch wohl dieses. Unter den Passagieren an diesem Morgen befindet sich nämlich die Jungfrau Maria höchstpersönlich.

In Gestalt der Pilgerstatue Unserer Lieben Frau von Fatima reist sie pünktlich zur 50 ...