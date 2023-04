Vom 29. April bis 14. Mai sind die Pilger zur Wallfahrt in die Kathedrale eingeladen. Oktavpredigerin Renée Schmit erklärt den Sinn der Wallfahrt.

Oktave 2023

Pilgern im Zeichen der Hoffnung

Martin RECKTENWALD Vom 29. April bis 14. Mai sind die Pilger zur Wallfahrt in die Kathedrale eingeladen. Im Interview spricht Oktavpredigerin Renée Schmit über den Sinn der Wallfahrt und deren inhaltliche Schwerpunkte.

Vom 29. April bis 14. Mai sind die Pilger zur Wallfahrt in die Kathedrale eingeladen. Maria, Zeichen der Hoffnung und des Trostes, so lautet das diesjährige Oktavthema. Renée Schmit ist die zweite Predigerin in der Historie der Oktav-Prediger. Ihre Predigten werden von Montag bis Freitag um 16 Uhr sowohl im Livestream auf cathol.lu als auch im Fernsehsender.dok übertragen. Im Interview spricht die Predigerin über den Sinn der Wallfahrt und deren inhaltliche Schwerpunkte.

Renée Schmit, welche Bedeutung kommt aus Ihrer Sicht der Oktav-Wallfahrt in der heutigen Zeit zu?

Wir leben in einer hektischen Zeit, wo das Pilgern wieder boomt. Denken wir nur an die zahlreichen Jakobspilger oder auch an andere Wallfahrtsorte, wo Menschen ihrer spirituellen Suche auf vielfältige Weise Raum geben. Der Pilger ist ein Suchender. Er begegnet zunächst sich selbst und seinen innersten Fragen. Wer pilgert, tut dies oft in sehr persönlichen Anliegen. Es ist aber auch ein gemeinsames Zugehen auf einen heiligen Ort, an dem ich Sorgen und Ängste ablegen kann. Ein solcher Ort will auch die Kathedrale Unserer Lieben Frau von Luxemburg während der Oktave sein.

Welche Beziehung haben Sie persönlich zum Thema Wallfahren?

Schon in meiner Kindheit bin ich mit verschiedenen Marien-Wallfahrten in Berührung gekommen, so zum Beispiel in meiner Heimatstadt Diekirch und bei der jährlichen Wallfahrt zum „Bildchen“ in Vianden. Vor einigen Jahren konnte ich auch ein Stück des Caminos in Spanien laufen und habe wertvolle Erinnerungen von größeren Wallfahrten nach Rom, Jerusalem, Tschenstochau, Aparecida und Lourdes mit nach Hause gebracht. Insbesondere hat meine letzte Jerusalemwallfahrt mich sehr geprägt, da diese Stadt ein besonders spannender Melting Pot verschiedener Religionen ist.

Was erwartet die Pilgerinnen und Pilger bei den Oktavpredigten?

Während der beiden Wochen der Oktave wird es jeweils fünf Predigten geben. Die Predigten stehen unter dem Thema „Maria, Zeichen der Hoffnung und des Trostes“, ein Zitat aus der Kirchenkonstitution des II. Vatikanischen Konzil. Mit Maria möchte ich den Pilgern sowohl spirituelle wie pastorale Impulse für eine Kirche im Aufbruch geben. Maria zeigt uns Haltungen und Wege, die uns ermutigen bis an die Brennpunkte unserer Gesellschaft zu gehen. Sie führt aber auch in die Tiefe. Ausgehend von biblischen Texten, die Maria zur Sprache bringen, gehe ich auf pastorale Herausforderungen der Kirche ein und auf Leidensgeschichten von Menschen.

Es wurde jetzt erst zum zweiten Mal in der langen Geschichte der Oktave eine Frau als Predigerin berufen. Welche Bedeutung hat dieser Auftrag für Sie?

Predigen ist immer ein Dienst. Bei einer Wallfahrt im Zeichen der Gottesmutter spielt das Weibliche zwangsläufig eine wichtige Rolle. Ich glaube, dass Frauen eine andere Art haben, das Wort Gottes auszulegen, da sie andere Themen zur Sprache bringen und die Probleme vielleicht auch direkter ansprechen. Die Kirche tut gut daran, den Frauen neue Räume in der Verkündigung zu eröffnen. In diesem Punkt ist Kardinal Hollerich mutig. Er liegt dabei ganz auf der Linie von Papst Franziskus, der auch nicht müde wird, den Einsatz von Frauen in der Kirche zu würdigen und konkrete Zeichen setzt.

Zur Person Renée Schmit wurde 1963 in Diekirch geboren, dort besuchte sie das Klassische Gymnasium (1975–1982). Weitere Stationen: Religionspädagogischen Institut in Luxemburg (1983–1986), Missio canonica (1986), Theologische Ausbildung in Fribourg/Schweiz (1989–1992). Pastoralassistentin in Rodange, Lamadelaine, Wiltz und in der Nordregion (1992–2007), Jungfrauenweihe (14.05.1998), Liturgiereferentin im Service de la Pastorale (2007–2012), Geistliche Begleiterin der ACFL (1989-1992), Masterabschluss in Theologie an der Université de Lorraine/Metz (2014–2017), Ernennung als Mitglied des Bischofsrates und Bischöfliche Beauftragte für Liturgie und Spiritualität (2012), Bischöfliche Beauftragte für die Evangelisierung und die diözesane Bildung und Direktorin des Centre de formation diocésain Jean XXIII (2020).

