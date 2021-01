Piksen statt dribbeln: Impfzentrum für Ettelbrück

Die Sporthalle des Centre hospitalier neuropsychiatrique wird zurzeit zum provisorischen "Centre de vaccination" umgebaut.

Sie sind der Schlüssel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die Impfzentren im Land. Und so zeigt sich auch die Stadt Ettelbrück dankbar, dass die Regierung sich bereit erklärte, eines der fünf Impfzentren in Ettelbrück einzurichten. Zu einem modernen Gesundheitszentrum im Norden des Landes gehöre auch diese Mission, so der Ettelbrücker Bürgermeister Jean-Paul Schaaf (CSV) dieser Tage.

Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren ...