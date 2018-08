Die Picadilly-Party in Stadtbredimus zählt alljährlich zu den Höhepunkten der Weinfeste in Luxemburg. Auch dieses Wochenende zieht es wieder zahlreiche Besucher dorthin.

Picadilly: Nach wie vor ein Publikumsmagnet

(LuWo) - In Stadtbredimus wissen das Syndicat d'Initiative und eine Handvoll Dorfvereine wie man Feste feiert. So zog denn auch die 63. Auflage des Wein- und Winzerfestes, besser unter dem Namen Picadilly bekannt, Tausende Besucher in das beschaulische Moseldörfchen. Wie in der Vergangenheit lief der Freitagabend unter dem Motto „Picadilly Opening-After Work”.



Die „Schleisewiss” zeigte sich fast zu klein um alle jungen und weniger jungen Besucher aufzunehmen. Die Jugend zog es in erster Linie ins Festzelt, wo neben Chris Kinsky und Thierry Mersch die deutsche Cover Band „For Example” für erstklassiges Live Entertainment sorgte. Das nach einer Geheimrezeptur hergestellte Picadilly-Getränk war dabei natürlich allgegenwärtig.

Ältere Semester fanden sich eher im « Briedemesser Waïgoart » ein, wo 18 Weinsorten sowie Crémants verkostet werden konnten. Schließlich ist und bleibt die Förderung der luxemburgischen Moselweine Hauptziel des jährlichen Ereignisses. Im internationalen Foodvillage gab es alles für den kleinen Hunger. Am Samstag sorgen „Zero Point Five” und „Hootenanny” für Stimmung, während der morgige Family Day mit dem traditionellen Konzert der Harmonie Municipale Esch die Picadilly Auflage 2018 beschlossen wird.