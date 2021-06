Die Polizei warnt vor Anrufen angeblicher Mitarbeiter des Software-Anbieters.

Phishing-Attacke unter Microsoft-Deckmäntelchen

Seit mehreren Wochen treiben Betrüger auch in Luxemburg ihr Unwesen mit einer Phishing-Attacke, die darauf abzielt, an Daten und Geld ihrer Opfer zu gelangen. Aus diesem Grund hat die Polizei eine Warnung ausgegeben.

Die Masche ist an und für sich leicht zu durchschauen, dennoch gehen gutgläubige Mitmenschen ihr immer wieder auf den Leim: Über eine ausländische Nummer ruft ein „Mitarbeiter“ von Microsoft an und gibt vor, man habe auf dem Computer des Opfers ein Problem festgestellt. Er schlägt vor, dieses zu beheben, will aber deshalb Zugang zum Rechner des Opfers. Zudem fragt er nach den Bankdaten, um eine Rechnung für den Eingriff ausstellen zu können.

Wie kann ich mich schützen?

Die Polizei rät, Anrufe von unbekannten (ausländischen) Nummern gar nicht erst anzunehmen. In keinem Fall sollte man persönliche Daten preisgeben und das Gespräch vorzeitig beenden. Menschen, die Opfer der Betrugsmasche wurden, sind gebeten, sich zwecks Klage bei der Polizei zu melden.





