In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um den Verlauf des Wassers.

Gazettchen

Wo das Wasser hinfließt und herkommt

Frank WEYRICH Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um den Verlauf des Wassers.

Grundlegende Überlegungen werden gerne mit hochintellektuellen Menschen in Verbindung gebracht. Im Gegensatz dazu neigen auch manche gewöhnliche Sterbliche dazu, nach dem einen oder anderen Glas Wein nachdenklich zu werden.



Dann tischen sie einem auf einmal Ideen auf, deren Tiefgründigkeit manchmal etwas überraschend ist. Doch auch Kleinkinder neigen gerne dazu, durch ihre unvoreingenommene Art Fragen zu stellen, die bisweilen an existenzielle Grundsätze herankommen. So stand ich mehr als einmal mit meinem Nachwuchs an irgendeinem Wasserlauf, der gemächlich dahinfloss. Mal war es ein echter Fluss, mal war es bloß ein Rinnsal. Eine der Lieblingsbeschäftigungen der Kleinen war selbstverständlich alle möglichen Steine hineinzuwerfen.



Wo läuft das Wasser hin?

Und während Papa in der Umgebung beschäftigt war, für Nachschub an Steinchen oder Zweigen zu sorgen, waren die kindlichen Fragen immer wieder die Gleichen: „Wo läuft das Wasser hin?“ Ich kann mich nicht erinnern, wie oft ich nach passenden Antworten gerungen habe.



Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

Nun ist es ja Gott sei Dank so, dass man hierzulande mit der Antwort „Wasserbillig“ meistens richtig liegt. Dazu hat es den Vorteil, dass diese Ortschaft auch mit dem Wissenshorizont der Kleinen in aller Regel im Einklang steht. Wo ist jetzt der philosophische Aspekt des Ganzen? Nun ja, in all den Jahren, in denen ich mit meinen Kindern Wasserläufen jeglicher Art zugeschaut habe, hat sie immer die Frage beschäftigt, wohin das Wasser fließt. Dabei hat sie nie interessiert, woher das Wasser kommt! Da ist dann die fundamentale Frage, warum die Kids sich nur über den weiteren Verlauf des Wassers Gedanken machen, dessen Ursprung sie aber vollkommen kaltlässt. Deshalb höre ich jetzt auf zu schreiben, denn ich muss mir das alles mal überlegen.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.