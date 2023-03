Vergangenen Mittwoch hatte eine Pflegerin eine Leiche in Martelingen nahe der Luxemburger Grenze entdeckt. Nun scheint sie die Hauptverdächtige zu sein.

Pflegerin wird verdächtigt, eine 92-Jährige getötet zu haben

(dme) – Die am vergangenen Mittwoch gefundene Leiche einer 92-Jährigen in Martelingen, könnte durch die Hände ihrer eigenen Pflegerin zu Tode gekommen sein. Schon am Mittwoch wurde kommuniziert, dass das Opfer wohl keines natürlichen Todes gestorben sei.

Wie Sudinfo.be nun berichtet, soll es sich bei einer Verdächtigen, die bereits dem Untersuchungsrichter vorgeführt und angeklagt wurde, um eine Pflegekraft der ASBL „Croix jaune et blanche“ handeln, die Hausbesuche machte. Sie selbst hatte den Todesfall auch gemeldet.

Aktuell ist die Frau in Untersuchungshaft im Gefängnis von Marche-en-Famenne.

