Pflegefamilien: An einem sicheren Ort

Sarah MUENCHEN Hunderte Kinder leben in Luxemburg in Pflegefamilien. Viele haben eine dunkle Vergangenheit und große Pläne für die Zukunft. Wie diese Kinder ihr Leben meistern, welchen Herausforderungen sich Pflegefamilien stellen müssen und was ein Lied damit zu tun hat, erzählen Kinder wie Ronja und Pflegeväter wie Peter Berger.

Von ihrem Vater hat Ronja* nur ein Foto ...