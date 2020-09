Pflanzensamen: Pflanzenschutzdienst warnt vor anonymer Post

Wer in den vergangenen Wochen unbestellte Pflanzensamen per Post erhalten hat, soll diesen auf keinen Fall aussäen.

Wer in den vergangenen Wochen unbestellte Pflanzensamen per Post erhalten hat, soll diesen auf keinen Fall aussäen.

(dho) - Wer in den vergangenen Tagen oder Wochen per Post ein Päckchen mit nicht bestellten Pflanzensamen erhalten hat, der sollte sich nicht allzu sehr über die scheinbar kleine Aufmerksamkeit freuen.

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung warnt nämlich nun die Öffentlichkeit vor gerade diesen Sendungen. Jeder der eine solche erhalten hat, soll dies beim Pflanzenschutzdienst unter der Nummer (+352) 45 71 72 205 oder per Mail unter phytopathologie@asta.etat.lu melden.

Die nicht zugelassenen Samen enthalten im Allgemeinen Samen mehrerer Pflanzenarten sowie andere Pflanzenreste. Die Päckchen können aber auch noch Insekten, Larven und Pilze oder Bodenreste beinhalten. Diese stellen eine Gefahr für die lokale Flora und Fauna dar und sollten unter keinen Umständen ausgesät werden. Die Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenprodukten in die Europäische Union unterliegt der EU-Verordnung 2016/2031 über Schutzmaßnahmen gegen Pflanzenschädlinge.

Die Europäische Kommission hat die Regierung darüber informiert, dass in mehreren Ländern der Union, wie etwa in Frankreich, Deutschland, Irland den Niederlanden aber auch in den Vereinigten Staaten nicht genehmigte Saatgutpakete erhalten wurden. Diese stammen hauptsächlich aus China, Singapur, Taiwan, Vanuatu und Malaysia. Sie wurden per Post zugesendet, ohne bestellt worden zu sein.



