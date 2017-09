(ArWa) - Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Ein Leitspruch, der nicht nur, jedoch auch bei Hobbygärtnern sehr beliebt ist. Das bewahrheitete sich jedenfalls dieses Wochenende auf der Pflanzenbörse in Stolzemburg, die trotz recht kühlen, aber weitestgehend trockenen Spätsommerwetters wieder zahlreiche Besucher anlockte.



An beiden Tagen bot sich bei der nunmehr 17. Auflage dieser bis weit über die Grenzen hinaus bekannten Veranstaltung in einer einzigartigen Kulisse in und um das Schloss sowie den Straßen des Dorfes im Naturpark Our die Gelegenheit, sich über das vielfältige Angebot an Pflanzen für Garten, Haus und Balkon zu informieren oder den Pflanzenbestand für den heimischen Garten zu ergänzen.



An über 50 Ständen boten Gartenspezialisten aus dem In- und Ausland ein erlesenes Angebot an Raritäten, Neuigkeiten und Besonderheiten an. Von Stauden, Gehölzen, Obststräuchern, edlen Rosen, Balkonpflanzen, Kräuter und Blumenzwiebeln bis hin zu Dekoartikeln aus Glas, Metall und Keramik sowie Floristik- und Gartenaccessoires war alles zu finden, was das Herz eines Hobbygärtners höher schlagen lässt.



Daneben erwartete den Besucher wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm: Kunsthandwerk, florale Workshops, Vorträge und fachliche Beratung, Kinderateliers, Livemusik, Pantomime, Kulinarisches und noch viel mehr.



Einer weiteren Auflage dieser allseits beliebten Pflanzenbörse, die vom lokalen „Syndicat d’initiative“ in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Putscheid sowie dem Naturpark Our organisiert wurde, steht nichts mehr im Wege.