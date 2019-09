Das 19. Pflanzen- und Gartenfest lockte am Wochenende zahlreiche Gartenfreunde zum Schloss Stolzemburg.

Pflanzenbörse bei schönstem Spätsommerwetter

Auch in diesem Jahr zog die Stolzemburger Pflanzenbörse zahlreiche Hobbygärtner zum Schloss Stolzemburg. Bei schönstem Spätsommerwetter boten rund 50 Aussteller ein großes Angebot zum Thema Gärtnern und Floristik an. Ein besonderes Augenmerk lag bei der diesjährigen 19. Ausgabe der Veranstaltung auf dem Thema Umwelt: So gab es zum Beispiel Workshops zu "Gärtnern ohne Pestizide".





