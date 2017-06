(asc) - Der Pfingstdienstag steht in Echternach ganz im Zeichen der Springprozession, die traditionsgemäss alljährlich an jenem Tag zu Ehren des heiligen Willibrord im Sauerort stattfindet.



So werden auch an diesem Dienstag wieder Tausende Gläubiger aus dem Grossherzogtum und dem Ausland in die Abteistadt pilgern, um mit Geist und Körper zu beten.



Das Programm sieht folgendermassen aus:



um 5.15 Uhr: Messe für die Teilnehmer der Route-Echternach-Sternwallfahrt;



um 5.30 Uhr: Messe für die Teilnehmer der Route-Echternach;

um 6.45 Uhr: Gemeinschaftsmesse in der Krypta;

7.30 Uhr: Echternacherbrück: Empfang der Pilger von Grossprüm und Waxweiler durch den Vorstand des Willibrordus-Bauvereins. Die Pilger werden in geschlossener Prozession zur Basilika geleitet;

8 Uhr: Pontifikalkonzelebration in der Basilika;

ab 8.30 Uhr: Aufstellen der Prozession für die Gruppen A-J und 1-10 im Ehrenhof der Abtei;

9.15 Uhr: Ansprache von Mgr. Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Luxemburg;

9.30 Uhr: Beginn der Springprozession. Die Springgruppen 11-40 finden sich im Abteihof ein und stellen sich zu den ihnen zugeordneten Musikgesellschaften auf;

13 Uhr: Voraussichtliches Eintreffen der letzten Springergruppen in der Basilika. Schlussandacht, anschliessend heilige Mese in der Basilika;

15.15 Uhr: Lof en zegen van’t Sacrament (St. Willibrordus parochie Eisden en Willibrordus Vrienden van Limburg)

16.15 Uhr: heilige Messe in der Krypta (Abtei Kornelimünster).

Im Laufe des Tages werden wir Sie ausführlich mit Bildern und Video über die Springprozession 2016 informieren.