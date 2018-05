Die Gefängnisverwaltung soll in Zukunft Pfeffergel und Paintball-Waffen für den Einsatz bei Gefahrensituationen anschaffen dürfen. Darauf haben sich Politik, Magistratur und Gefängnisdirektion am Mittwochnachmittag geeinigt.

Pfeffergel und Paintball

Einer dringenden Forderung der Gefängnisaufseher ist nun stattgegeben worden.

"Wir haben die Liste der erlaubten Einsatzmittel ergänzt", gab Justizminister Félix Braz am Mittwochabend via RTL bekannt. Die legale Möglichkeit nicht penetrierenden Waffen einzusetzen, soll in das Gesetzprojekt zur Reform des Strafvollzugs aufgenommen werden. Der Minister erklärte, dass der Text wohl noch vor den Sommerferien der Abgeordnetenkammer zur Abstimmung vorgelegt werde.