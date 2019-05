Die Lëtzebuerger Guiden a Scouten werden 100 Jahre alt. Die Feierlichkeiten fanden hierzulande an mehreren Standorten statt.

Lokales 8

Pfadfinder feiern 100-jähriges Bestehen

Die Lëtzebuerger Guiden a Scouten werden 100 Jahre alt. Die Feierlichkeiten fanden hierzulande an mehreren Standorten statt.

(m.r.) - Gleich an drei Standorten feierten am Samstag die Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) ihren 100. Geburtstag. Von 10 bis 18 Uhr feierten die Pfadfinder in Mersch im Park, auf der Kinnekswiss in Luxemburg-Stadt und bei den Hochöfen in Esch-Belval ihr Jubiläum. Die Veranstaltungen zogen denn auch zahlreiche Besucher an. Ateliers und Spiele sorgten bei Groß und Klein für Unterhaltung.



8 Die Feierlichkeiten auf der Kinnekswiss

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Zahlreiche besucher kamen auf die Kinnekswiss, um mit den Pfadfindern zu feiern. Foto: Guy Jallay An einem Geburtstag darf natürlich eine Torte nicht fehlen ... Foto: Guy Jallay ... ebenso wie feierliche Reden. Foto: Guy Jallay An mehreren Ständen konnten Groß und Klein sich austoben. Foto: Guy Jallay Lok , Stadtpark , Kinnekswiss , Feierlichkeiten zum 100sten Geburtstag der LGS , Letzbuerger Guiden an Scouten , diverse Stände , offizielle Feier und der Geburtstagskuchen , Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort Foto: Guy Jallay Einst waren die Lëtzebuerger Guiden a Scouten nur für Jungen bestimmt. Im Zuge der Zeit wurde die Geschlechtertrennung aufgehoben. Foto: Guy Jallay Spiel und Spaß: Für Unterhaltung war am Samstag gesorgt. Foto: Guy Jallay Grüne Hemden und ein Halstuch sind das Markenzeichen der Pfadfinder. Foto: Guy Jallay

Die Anfänge der LGS reichen bis ins Jahr 1919 zurück. Damals wurde sie unter dem Namen Boy-scouts du Grand-Duché gegründet - und war anfangs nur Jungen vorenthalten. Als Erkennungszeichen der Pfadfinder gilt das Tragen von grünen Händen und eines Halstuchs, das vor der Brust geknotet wird.



100 Jahre Lëtzebuerger Guiden a Scouten: Eine wertvolle Zeit Toleranz, Respekt, Verantwortung, Ehre und Freundschaft – diese Grundsätze werden bei den Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) großgeschrieben. Und das mittlerweile schon seit 100 Jahren.

Heute gilt der Pfadfinderverband mit rund 5.000 Mitgliedern als der größte im Großherzogtum. Der zweitgrößte Verband ist die Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg (FNEL). Sie feierte bereits 2014 ihr 100-jähriges Bestehen.