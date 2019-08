Petruss: Natürlich gebettet

Bis 2023 wird ein Teil der Petruss vom künstlichen Betonkanal in ein natürliches Bett verlegt. Auch der dazugehörige Park verändert sein Gesicht.

Bis 2023 wird ein Teil der Petruss vom künstlichen Betonkanal in ein natürliches Bett verlegt. Auch der dazugehörige Park verändert sein Gesicht.

Raus aus dem natürlichen Bett, hinein in einen künstlich geschaffenen Kanal, hieß es 1933 für die Petruss. Damals wurde der Zufluss der Alzette in ein Betonbett verlegt – mit dem Ziel, das gesammelte Abwasser schnellstmöglich in Richtung Alzette zu führen.

Allerdings hatte dies nicht nur positive Auswirkungen: In dem einst lebendigen Bach inmitten des grünen Tals herrscht heute nämlich kaum noch Leben ...