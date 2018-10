Die Vorbereitungen für das Immobilienprojekt am Areal des früheren „Hôtel-Restaurant A la petite marquise“ in Echternach liegen im Zeitplan. Weil aber die Baukosten zu knapp berechnet waren, erhöhte der Gemeinderat am Montag das Budget von 10,7 auf 14 Millionen Euro.

"Petite marquise": Mehr Geld muss her

Anne-Aymone SCHMITZ

Das seit zwei Jahrzehnten leer stehende „Hôtel-Restaurant A la petite marquise“ wurde von den Echternachern lange Zeit als Schandfleck am Marktplatz angesehen. Nachdem in der Vergangenheit mehrere Projekte, um den Gebäudekomplex einer neuen Nutzung zuzuführen, gescheitert waren, wurde im November vergangenen Jahres bekannt, dass die Gemeinde die Bauruine samt Grundstück erwerben wollte, damit das verwahrloste Gebäude abgerissen und das Areal anderweitig genutzt werden kann. Jubel auf dem Marktplatz