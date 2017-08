(SH) - Die Bauruine des einstigen „Hôtel-Restaurant à la Petite Marquise“ am Marktplatz von Echternach könnte doch noch länger stehen bleiben als geplant. Wie Bürgermeister Yves Wengler am Dienstag dem Radiosender „100,7“ bestätigte, sei in den Gemäuern Asbest gefunden worden.

Wie die Gemeinde auf Nachfrage hin mitteilte, sei man am Freitag hierüber informiert worden. Derzeit werden weitere Analysen durchgeführt. Erst wenn diese abgeschlossen sind, wird feststehen, ob die „Petite Marquise“ planmäßig abgerissen werden kann. Ursprünglich sollte die Bauruine im Herbst abgetragen und Anfang des kommenden Jahres mit dem Bau eines neuen Immobilienkomplexes begonnen werden.