Fast ohne Corona-Einschränkungen ging am Sonntag die Petinger Kavalkade über die Bühne. Sie diente auch als Beitrag für Esch2022.

Lokales 20

Am Sonntag

Petinger Kavalkade zieht die Massen an

Sophie HERMES Fast ohne Corona-Einschränkungen ging am Sonntag die Petinger Kavalkade über die Bühne. Sie diente auch als Beitrag für Esch2022.

Ganz ohne obligatorische Masken und Abstandspflicht konnten die Zuschauer in Petingen die älteste Kavalkade des Landes genießen. Und der Andrang war groß: Es war die zuschauerstärkste Ausgabe seit vielen Jahren.

Petinger Kavalkade feiert Comeback nach Corona-Pause Geplant wurde der traditionsreiche Umzug unter den Corona-Einschränkungen, nun kann die Parade jedoch ohne Restriktionen abgehalten werden.

Bei der 65. Auflage des berühmten Umzugs standen die europäische Einigung und das Zusammenlegen verschiedener Kulturen in Luxemburg im Vordergrund. Dies spiegelte sich in den prächtig geschmückten Umzugswagen wider, die mit europäischen Sternen oder Fähnchen geschmückt waren. Auch die 60 Teilnehmergruppen waren international gemischt. Sie erschienen etwa mit Masken und in den portugiesischen Nationalfarben, als Hexen oder als „Super-Jhemps“ mit SES-Rakete. Tanzgruppen vollführten artistische Kunststücke.

20 Konfettiregen am Sonntag in Petingen. Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Konfettiregen am Sonntag in Petingen. Foto: Claude Piscitelli Die Petinger Kavalkade hatte internationales Flair. Foto: Claude Piscitelli Viele Menschen hatte es nach Petingen gezogen. Foto: Claude Piscitelli Auch die Jüngsten sind in Petingen willkommen. Foto: Claude Piscitelli Es muss nicht immer zu Fuß sein, auch auf Rädern kann man am Umzug teilnehmen. Foto: Claude Piscitelli Ein bunt geschmückter Umzugswagen. Foto: Claude Piscitelli Viele Gruppen hatten an der Kavalkade teilgenommen. Foto: Claude Piscitelli Viele Gruppen hatten an der Kavalkade teilgenommen. Foto: Claude Piscitelli Viele Gruppen hatten an der Kavalkade teilgenommen. Foto: Claude Piscitelli Viele Gruppen hatten an der Kavalkade teilgenommen. Foto: Claude Piscitelli Viele Gruppen hatten an der Kavalkade teilgenommen. Foto: Claude Piscitelli Flaggen aus zahlreichen Ländern waren in Petingen zu sehen. Foto: Claude Piscitelli Der Nachwuchs ist gesichert. Foto: Claude Piscitelli Konfettiregen am Sonntag in Petingen. Foto: Claude Piscitelli Konfettiregen am Sonntag in Petingen. Foto: Claude Piscitelli Konfettiregen am Sonntag in Petingen. Foto: Claude Piscitelli Auch diese Teilnehmer entschieden sich für die Fortbewegung auf Rädern. Foto: Claude Piscitelli Eine akrobatische Einlage. Foto: Claude Piscitelli Viele Zuschauer hatten den Weg nach Petingen gefunden. Foto: Claude Piscitelli Der Umzug führte um den Stadtkern herum. Foto: Claude Piscitelli

Den Streckenverlauf hatten die Organisatoren vom Verein KaGePe in diesem Jahr geändert und den Umzug hauptsächlich um den Stadtkern herum geführt. Letzter Punkt auf dem – in diesem Jahr stark ausgedünnten – Kavalkaden-Kalender ist Diekirch, wo der Umzug auf den 8. Mai verschoben wurde.

Lesen Sie auch:

Fuesboken ziehen durch Esch

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.