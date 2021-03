Petinger Kavalkade sorgt im Netz für gute Stimmung

Pünktlich um 11.11 Uhr fand am Sonntag die 65. Kavalkade in Petingen statt. Coronabedingt allerdings hauptsächlich online.

Pünktlich um 11.11 Uhr fand am Sonntag die 65. Kavalkade in Petingen statt. Wobei die Sache mit der 65 noch einer Klärung bedarf, doch dazu später mehr. Nachdem eine virtuelle Kapesëtzung stattgefunden hatte, reihten sich die Umzugsgruppen Wagen an Wagen durch die Fernseh- und Computerbildschirme in den Petinger Wohnzimmern. Denn die Fastnacht fand diesmal vor allem im Internet, um genauer zu sein auf der Facebookseite und dem YouTube-Kanal des Karneval Gemeng Péiteng (KaGePe) statt.

„Péitenger Wand doheem“