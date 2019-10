Ein Schüler des Lycée Mathias Adam soll am Donnerstag eine gefährliche Drohung auf einem sozialen Netzwerk gepostet haben. Die Behörden schritten ein.

Petingen: Schüler soll mit Schießerei gedroht haben

(jt) - Am Lycée technique Mathias Adam in Petingen ist es am Donnerstag zu einem Zwischenfall in Zusammenhang mit einer gefährlichen Drohung gekommen. Die Website RTL.lu schreibt, ein Jugendlicher habe ein "Shooting", also eine Schießerei, auf sozialen Medien angekündigt. Mitschüler hätten daraufhin die Direktion verständigt, die wiederum die Polizei rief. Der Schüler sei anschließend von der Polizei "mitgenommen" worden, so RTL.

Am Lycée Technique Mathias Adam in Lamadelaine gab es am Donnerstag einen Polizeieinsatz. Foto: Archiv

Die Justiz-Pressestelle teilt am Freitag auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" mit, dass "zu keinem Augenblick eine Gefahr für Schüler und Lehrpersonal bestand". Weitere Details zu dem Vorfall wollte der Sprecher mit Hinweis auf die Minderjährigkeit des Schülers nicht mitteilen. Nur so viel: "Sämtliche Behörden sind ihrer Verantwortung nachgekommen."