(mth) - In Petingen wurde in der Nacht zum Dienstag auf der Place du Marché die Mitarbeiterin einer Kneipe überfallen. Nachdem eine Kellnerin gegen 1.30 Uhr das Lokal nach Feierabend verlassen hatte, wollte sie zu ihrem geparkten Auto gehen.

Plötzlich kam eine Person auf sie zugelaufen und bedrohte sie mit einer Pistole. Die Angestellte trug die Tageseinnahmen in einem kleinen schwarzen Rucksack bei sich. Der Täter forderte in französischer Sprache die Herausgabe des Rucksacks. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Petange-Gare. Das Opfer erlitt einen Schock und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Laut Beschreibung war der Täter ein Mann von weißer Hautfarbe, der etwa 1,80 Meter groß und von dünne Statur war. Er trug einen weißen Jogging-Anzug mit Kapuzen-Shirt und war mit einer Pistole von schwarzer Farbe bewaffnet.

Die Polizei in Differdingen ermittelt, Zeugen können sich unter der Notrufnummer 113 melden.