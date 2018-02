(TJ) - Unbekannte sollen in der Nacht auf Sonntag am Wohnhaus von Jungpolitiker Joé Thein in Petingen einen starken Böller auf einem Fenster gezündet haben. Der Sprengkörper beschädigte die Glasscheiben und richtete im Wohnzimmer beträchtlichen Schaden an. Zudem soll ein Auto vor dem Haus beschädigt worden sein.



Joé Thein spricht auf Facbeook von einem "politisch motivierten Attentat". Er gibt sich schockiert und hofft auf baldige Ermittling der Urheber. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass man mit einer Klage seitens der Hausbewohner befasst sei. Die Beamten sicherten vor Ort die Spuren und versuchen, die Hintergründe der Tat herauszufinden.