Petingen: Haushaltsvorlage kritisch diskutiert

Im Petinger Gemeinderat holten die Ratsmitglieder zum Rundumschlag aus und es ging um mehr, als nur um das Budget.

Nachdem am vergangenen Freitag die Haushaltsvorlage vom CSV-LSAP-Schöffenrat vorgestellt worden war, war es in der jüngsten Sitzung an den übrigen Ratsmitgliedern, in einer fast acht Stunden langen Mammutsitzung Stellung zum Budget zu beziehen.

Lob bei den Mehrheitsparteien

Für die CSV sprach André Martins Dias von einem Budget, das im Schatten eines ganz schlimmen Jahres stehe ...