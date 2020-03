In der Nacht auf Sonntag brannte auf dem Gelände der Feuerwehr in Lamadelaine ein Auto aus.

Petingen: Fahrzeug komplett ausgebrannt

(rc) - In der Nacht auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, brannte auf dem Gelände der Feuerwehr in der Avenue de l'Europe in Lamadelaine ein Auto.

Laut den Feuerwehrkräften aus Petingen handelte es sich bei dem Auto um ein Fahrzeug das zu Übungszwecken abgestellt war. Dieses brannte denn auch komplett aus.

Das Feuer wurde schnell gelöscht. Bei dem Brand kam niemand zu Schaden. Die Polizei Differdingen leitete die Untersuchung. Eventuelle Zeugen sind gebeten, sich zu melden.







