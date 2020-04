Für die 76-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät. Das Feuer war in der Nacht zum Montag in einem Einfamilienhaus ausgebrochen.

Petingen: Bewohnerin bei Hausbrand verstorben

Für die 76-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät. Das Feuer war in der Nacht zum Montag in einem Einfamilienhaus ausgebrochen.

Kurz vor 03.00 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus in Petingen gemeldet. Das Feuer war aus bis dato noch ungeklärten Gründen in einem Schlafzimmer im Erdgeschoss ausgebrochen.

Die 76-jährige Bewohnerin konnte nur mehr tot geborgen werden. Ein Übergreifen auf andere Räumlichkeiten konnte durch den Einsatz der Feuerwehren Petingen, Bascharage, Differdingen und Düdelingen verhindert werden.

Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Notarzt und zwei Krankenwagen aus Petingen und Esch/Alzette verweilten am Brandort. Die Spurensicherung sowie die Brandermittler der Kriminalpolizei wurden von der Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen befasst und eine Autopsie wurde angeordnet. Das beidseitig angebaute Haus ist nicht mehr bewohnbar.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.