Petingen beschließt Millionenprojekt für Schule in Rodingen

Franziska JÄGER Der Gemeinderat beschloss am Freitag den Bau einer Maison Relais, Schule und einer Sporthalle im Zentrum von Rodingen. Ende 2026 soll das 70-Millionen-Euro-Projekt fertiggestellt sein.

Der Gemeinderat Petingen hat am Freitag den Bau eines neuen Schulkomplexes im Zentrum von Rodange beschlossen. Neben der aktuellen Schule in der Rue de l'école soll ein Mammutprojekt in der Rue Nicolas Biever entstehen: eine Vorschule, eine Maison Relais und eine Sporthalle. Zudem seien 61 unterirdische, öffentlich zugängliche Parkplätze geplant. 70,5 Millionen Euro kostet das Projekt, das von den Architekturbüros Schemel Wirtz Architectes Associés und Franz & Sue realisiert wird.

Ende 2026 soll der Komplex fertiggestellt sein, der sich, in Form eines überdimensionalen Kieselsteins, an ein und demselben Ort kompakt wiederfinden wird. Bürgermeister Pierre Mellina (CSV) hob die Wichtigkeit dieses Baus für Petingen und Rodingen hervor. „Glücklicherweise konnten wir ein Terrain erwerben, das groß genug ist, um diese vier Projekte auf einem Fleck zu realisieren.“

So sehe die Vorschule unter anderem 18 Klassensäle vor, einen Kunstraum und eine Bibliothek, die auch von der Maison Relais genutzt werden soll. Die Maison Relais könne 238 Kinder aufnehmen, integriert sei auch eine pädagogische Schulküche. Die Gemeindemitglieder machten auf die Dringlichkeit dieser weiteren Maison Relais aufmerksam, aktuell stünden 600 Kinder auf der Warteliste.

Insgesamt 238 Kinder sollen in der Maison Relais Platz finden. Grafik: Franz&Sue, Schemel Wirtz Architectes Associés



Der Schulkomplex wird von massiver Holzarchitektur geprägt sein. Die Fassade soll mit Kletterpflanzen begrünt werden, die im Sommer für genügend Schatten sorgen sollen.

Der Spielplatz stehe allen Kindern, also auch solchen außerhalb der Schule, rund um die Uhr zur Verfügung. Die Sporthalle könne in mehrere Felder aufgeteilt werden, sodass Sportarten wie Hand- oder Volleyball problemlos ausgeübt werden können. Eine Zuschauertribüne sei indes nicht vorgesehen, sodass größere Wettkämpfe weiterhin in Differdingen ausgetragen werden müssen.

Da aber die Maison Relais über mehrere kleine „leere Bereiche“ verfüge, könnten dort auch Weihnachtsfeiern oder kleine Theaterauftritte stattfinden. Guy Brecht (LSAP) begrüßte die zusätzlich geplanten Parkplätze unterhalb der Sporthalle. „Wegen der unzureichenden Kapazitäten gab es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden. Unsere Sportler müssen nun nicht mehr nach Differdingen, sondern können in Petingen trainieren“, so der Politiker.

André Martins Dias (CSV) unterstrich, dass „unsere Sportinfrastrukturen komplett ausgelastet“ seien, die neue Turnhalle sei „sehr wichtig für unser Vereinsleben“.

Für das Jahr 2023 werden im Haushaltsplan Mittel in Höhe von insgesamt 1.900.000 Euro bereitgestellt.

