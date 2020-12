Nach einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr kam es zu einem Streit zwischen beiden Beteiligten.

Petingen: Autofahrer fährt mit Mann auf Motorhaube

(jt) - In Petingen ist es am Donnerstagabend zu einem kuriosen Zwischenfall nach einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos stießen gegen 18.15 Uhr im Kreisverkehr nahe des Lyzeums in der Avenue de l'Europe zusammen, wie die Polizei am Samstag meldete. Daraufhin gerieten die Unfallgegner in Streit miteinander – am Ende landete einer von ihnen auf der Motorhaube.

Zunächst hatte einer der Beteiligten versucht, mit seinem Fahrzeug vom Unfallort wegzufahren. Der andere Fahrer stellte sich dem Flüchtenden allerdings in den Weg. Daraufhin drückte der Fahrer aufs Gas – und fuhr gegen die menschliche Barriere. Der Unfallgegner fiel daraufhin auf die Motorhaube und klammerte sich noch während einigen Metern Fahrt daran fest. Der Vorfall endete dann auf der N31 in Höhe eines Firmengebäudes. Ob einer der beiden Autofahrer verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht in dem Fall nach eventuellen Zeugen, welche bei der Aufklärung des Sachverhalts nützliche Informationen liefern können. Hinweise nimmt die Polizei Differdingen unter Tel.: (+352) 244 53 1000 oder per E-Mail an Police.DIFFERDANGE(at)police.etat.lu entgegen.

