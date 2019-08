Wechsel an der Spitze des Jugendherbergsverbands: Der langjährige Direktor Serge Pommerell übergibt seinen Posten an Peter Hengel.

Peter Hengel wird neuer Chef von Luxemburgs Jugendherbergen

(jt) - Der Hauptverband der luxemburgischen Jugendherbergen bekommt am 1. September einen neuen Direktor. Peter Hengel wurde zum Nachfolger des langjährigen Direktors Serge Pommerell ernannt. Das gibt die Les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises asbl am Dienstag in einem Communiqué bekannt.

Pommerell war mehr als 20 Jahre lang Direktor des luxemburgischen Jugendherbergsverbandes. "Auch wenn Serge Pommerell nicht mehr an der Spitze stehen wird, wird er den Jugendherbergen dennoch treu bleiben und sich in den nächsten Jahren in Teilzeit vor allem dem Projektmanagement und der Strukturentwicklung widmen", teilte der Verband mit.

Der aus Deutschland stammende Restaurantfachmann und Hotelbetriebswirt Peter Hengel leitet seit 2014 die Jugendherberge in Luxemburg-Stadt. Seit 2017 fungiert er als stellvertretender Direktor des Jugendherbergsverbands. Hengel stehe für "ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit", hieß es im Communiqué vom Dienstag. Er wolle zudem die anstehenden Infrastrukturprojekte sowie die Qualitätssicherung vorantreiben.

In Luxemburg gibt es insgesamt neun Jugendherbergen. Mit rund 162.000 Übernachtungen verzeichneten die Betriebe im Jahr 2018 einen neuen Rekord.