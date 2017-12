(dho) - Übers Wochenende mussten gleich mehrere alkoholisierte Personen in einer Arrestzelle untergebracht werden.



Am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr wurde die Dienststelle am Bahnhof über einen Vorfall informiert, der sich in einem Schnellimbissrestaurant ganz in der Nähe, in der Avenue de la Gare, abspielte. Ein Mann würde hier randalieren und Kunden belästigen. Der Mann war alkoholisiert und warf Stühle durch das Lokal. Die Beamten legten ihm aus Sicherheitsgründen Handschellen an und stellten ihn, nach einer ärztlichen Kontrolle, unter Arrest.

Etwas später, um 19 Uhr, musste die gleiche Dienststelle erneut wegen eines Randalierers ausrücken. In einem Supermarkt weigerte sich ein stark alkoholisierter Mann, trotz mehrerer Aufforderungen, das Geschäft zu verlassen. Er belästigte sowohl das Sicherheitspersonal, als auch die Kundschaft. Auch diesen Mann nahmen die Beamten in Gewahrsam. Bei einer Körperdurchsuchung stellte sich heraus, dass der Mann ein verpacktes Hähnchen in seiner Hose versteckt hatte, das er im Supermarkt geklaut hatte.



Ebenfalls am Bahnhof ereignete sich gegen 22.30 Uhr dann ein ähnlicher Vorfall. Ein Sicherheitsbeamter brachte einen angetrunkenen Mann bei der Dienststelle vorbei. Er soll zwei Personen am Bahnhof belästigt haben. Der Mann machte von seinem Recht Gebrauch, eine Person zu verständigen. Diese weigerte sich jedoch ihn abzuholen, und so wurde aufgrund der Umstände entschlossen, auch ihn in einer Zelle unterzubringen.



Mann möchte Selbstjustiz ausüben und endet in der Zelle



Am Samstag gegen 4 Uhr ging bei der Polizei ein Anruf ein. Eine Frau meldete, dass in der Rue de Strasbourg eine Person auf ihren Mann zugekommen sei, die ihm etwas verkaufen wollte und ihn anschließend geschlagen habe. Vor Ort stellte sich dann jedoch heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Er gab an, es sei ein Drogendealer gewesen, der ihn geschlagen habe. Ein konstruktives Gespräch mit dem Mann war aber nicht möglich, da er immer wieder versuchte, die Beamten zu provozieren und Selbstjustiz ergreifen wollte.



Da der Mann eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde er unter Arrest gestellt. Da mittlerweile aber alle Zellen im Bahnhofsviertel belegt waren, musste er zu einer anderen Dienststelle gebracht werden.