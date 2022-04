Der Zugverkehr auf den Linien 50 und 70 war nach dem Vorfall unterbrochen.

Gare de Hollerich

Person von Zug erfasst und verstorben

(tom) - Der CGDIS meldet am Mittwochvormittag einen tödlichen Unfall in der hauptstädtischen Rue de la Déportation. Eine Person ist unter einen Zug geraten und noch vor Ort verstorben, so die Mitteilung. Näheres ist nicht bekannt.

Die Rettungsdienste aus der Hauptstadt sind vor Ort. Zunächst war der Zugverkehr auf der Linie 50 zwischen Luxemburg und Bartringen-Strassen sowie der Linie 70 zwischen Luxemburg und Leudelingen in beide Richtungen ausgesetzt, ab 14 Uhr wurde der Betrieb laut CFL wieder aufgenommen.

