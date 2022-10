Am Sonntagabend wurde ein Fußgänger in Walferdingen von einem Zug erfasst.

CGDIS

Person in Walferdingen von Zug angefahren

Am Sonntagabend wurde ein Fußgänger in Walferdingen von einem Zug erfasst.

(TJ) - Es war gegen 20.45 Uhr, als am Sonntagabend in Walferdingen eine Person von einem Zug erfasst und dabei schwer verletzt wurde. Der Zwischenfall passierte am Übergang in der Rue de la Montagne. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nicht überliefert, gewusst ist aber, dass der Fußgänger ernsthafte Blessuren erlitt, sodass die Zentrale der Rettungsdienste den SAMU-Notarzt aus der Hauptstadt abkommandierte. Der Notfallmediziner nahm vor Ort eine Erstbehandlung des Unglücklichen vor, ehe dieser zur weiteren Behandlung mit einer Ambulanz aus Lintgen ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Feuerwehren aus Lorentzweiler, Lintgen, Walferdingen und Luxemburg waren ebenfalls im Einsatz.

Unfall in Fridhaff

Bereits kurz nach 19.30 Uhr war es in der Nähe von Fridhaff zu einem Unfall mit einem einzelnen Fahrzeug gekommen. Auch hier gab es einen Verletzten, der von Sanitätern aus dem Einsatzzentrum Nordstad in Obhut genommen wurde. Die Kollegen von der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und leiteten die Räumunsarbeiten.

Verkehrsinfos auf unserer Serviceseite







Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.