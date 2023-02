Person tödlich von Zug verletzt

Am Donnerstagmorgen kam es in Erpeldingen zu einem Unfall mit Todesfolge.

Am Donnerstagmorgen kam es in Erpeldingen zu einem Unfall mit Todesfolge.

(TJ) – Kurz vor 9 Uhr wurde am Donnerstagmorgen in Erpeldingen ein Mann von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Auch der SAMU-Notarzt aus Ettelbrück konnte das Leben des Opfers nicht mehr retten. Infolge des Vorfalls war die Eisenbahnstrecke 10 zwischen Ettelbrück und Kautenbach am Morgen unterbrochen.

Gegen 8.15 Uhr war in der Route de Luxembourg in Düdelingen eine Person bei einer Kollision zweier Fahrzeuge verletzt worden. Sekuristen und die Feuerwehr aus Düdelingen nahmen sich des Einsatzes an.

