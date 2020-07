Im Müllerthal stürzte eine Person drei Meter in die Tiefe. Der Rettungseinsatz erwies sich als schwierig.

Lokales 3

Person stürzt im Wald von einem Felsen

Maximilian RICHARD Im Müllerthal stürzte eine Person drei Meter in die Tiefe. Der Rettungseinsatz erwies sich als schwierig.

(m.r.) - Im Berdorfer Wald, nahe des Hammhaff, ist eine Person am Samstag kurz vor 13 Uhr von einem Felsen gestürzt. Wie das Centre d'incendie et de secours Berdorf auf Facebook mitteilt, stürzte sie etwa 3 Meter in die Tiefe und verletzte nicht nur sich selbst, sondern auch eine weitere Person.

Die Rettungsarbeiten erwiesen sich als schwierig, da der Standort der Verletzten erst einmal ausfindig gemacht werden musste. Auch mussten sie durch unwegsames Gelände transportiert werden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Die beiden Verletzten mussten über unwegsames Gelände zum Krankenwagen gebracht werden. CIS Berdorf

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die beiden Verletzten mussten über unwegsames Gelände zum Krankenwagen gebracht werden. CIS Berdorf Die beiden Verletzten mussten über unwegsames Gelände zum Krankenwagen gebracht werden. CIS Berdorf Der Notarzt war mithilfe des Rettungshelikopters der Luxembourg Air Rescue im Einsatz. CIS Berdorf

Die Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Notarzt war mithilfe des Rettungshelikopters der Luxembourg Air Rescue im Einsatz.

Kurz zuvor war gegen 12 Uhr in Berdorf ein Radfahrer in der Birkelterstrooss gestürzt. Auch er musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch zwischen Sassenheim und Zolver verletzte sich am Samstagmittag ein Radler bei einem Sturz. In Bourscheid stürzte indes gegen 12.30 Uhr ein Motorradfahrer.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.