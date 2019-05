Am Freitagabend gegen 22 Uhr kam es in Clerf zu einem tödlichen Zwischenfall.

Person in Clerf von Zug erfasst und tödlich verletzt

(SC) - Eine Person wurde in der Rue de la Gare in der Nähe des Bahnhofs Clerf von einem Schnellzug, der aus der Richtung von Lüttich kam, erfasst und dabei tödlich verletzt. Rettungskräfte aus Troivierges, Ettelbrück, Clerf und Wincrange waren zur Stelle. Die Polizei ermittelt zu dem Fall.

Der CGDIS meldet auch ein paar kleinere Brände. In Luxemburg-Bonneweg brannte es in einer Wohnung, in Burscheid brach ein Feuer in einem Ferienhaus aus und in Weidingen brannte eine Mülltonne. In allen drei Fällen wurde niemand verletzt.