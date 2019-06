Am Donnerstag geriet eine Person im Stausee bei Lultzhausen in Not und musste aus dem Wasser gerettet werden.

Person aus Stausee gerettet und reanimiert

Sarah CAMES Am Donnerstag geriet eine Person im Stausee bei Lultzhausen in Not und musste aus dem Wasser gerettet werden.

Der Zwischenfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Glücklicherweise wurde ein Rettungsschwimmer, der privat am Stausee war, Zeuge des Vorfall und konnte rasch einschreiten. Der Rettungsschwimmer erkannte den ernst der Situation und sprang sofort ins Wasser. Dort tauchte er nach dem Badegast und brachte ihn wieder zur Wasseroberfläche zurück.



Die verunglückte Person hatte zu diesem Zeitpunkt bereits aufgehört zu atmen. Zusammen mit einer Krankenschwester, die sich ebenfalls in zivil am Stausee von Esch/Sauer befand, und zwei weiteren Rettungsschwimmern, gelang es dem Mann, die Person zu reanimieren. Puls und Atmung waren rasch wieder hergestellt.



Das Opfer wurde anschließend von der Mannschaft des SAMU und eines Krankenwagen betreut, bevor es mit einem Rettungshubschrauber ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde. Einer Mitteilung des CGDIS zufolge befindet sich die Person inzwischen in einem stabilen Zustand.

In diesem Zusammenhang weist der CGDIS außerdem darauf hin, dass man bei Personen in Seenot zunächst einen Notruf an die 112 absetzen sollte und versuchen sollte, der Person vom Wasserrand aus zu helfen, indem man ihr etwas zuwirft, an dem sie sich festhalten kann. Für Personen ohne Rettungsschwimmer-Ausbildung sei es überaus gefährlich, sich ins Wasser zu stürzten und Verunglückten selbst aus dem Wasser zu helfen, da diese in ihrer Panik den Retter gefährden können.