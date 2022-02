Am 16. Dezember kam es im Bahnhofsviertel zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Die Polizei bittet um Aussagen.

Zeugenaufruf der Polizei

Person auf offener Straße geschlagen

Am 16. Dezember kam es im Bahnhofsviertel zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Die Polizei bittet um Aussagen.

(TJ) - Die Polizei sucht nach einer Frau, die am Donnerstag, dem 16. Dezember in der Hauptstadt auf eine Person einschlug und diese dabei verletzte.

Die Tat ereignete sich in der Rue du Commerce im Bahnhofsviertel. Eine ungefähr 1,60 Meter große Frau mit – so die Polizei in der Beschreibung – südländischer Abstammung und braunem Haar, schlug auf eine Person ein. Dabei soll ein Mann die Szene beobachtet haben, ohne jedoch einzugreifen.

Zweckdienliche Informationen sollen an die Polizeidienststelle Luxembourg - Groupe Gare: Tel.: (+352) 244 40 1400 oder per E-Mail: Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu gerichtet werden.

