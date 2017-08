Von Rita Ruppert

Ab dem Winterfahrplan der CFL am 10. Dezember wird die „Gare périphérique“ Howald in Betrieb gehen, zeitgleich mit der intermodalen Plattform „Pfaffenthal-Kirchberg“. Der Bahnhof in Howald wird selbst Teil einer intermodalen Plattform werden, deren Bauarbeiten noch andauern.

Die „Gare périphérique“ Howald ist Teil des nationalen Mobilitätskonzepts „MoDu“ (mobilité durable), das zur Entlastung des Hauptbahnhofs Luxemburg beitragen soll ...