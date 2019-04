In Belval in die Tram einsteigen und sie in Kirchberg wieder verlassen. Dies könnte Realität werden, wenn die Schnelltrampläne umgesetzt werden. Allerdings ist nicht vor 2035 damit zu rechnen.

Per Tram von Belval zum Kirchberg

Nicolas ANEN In Belval in die Tram einsteigen und sie in Kirchberg wieder verlassen. Dies könnte Realität werden, wenn die Schnelltrampläne umgesetzt werden. Allerdings ist nicht vor 2035 damit zu rechnen.

In Zukunft könnte Belval auf direktem Schienenweg mit dem Kirchberg und sogar eventuell mit dem Findel verbunden werden. Dies zumindest, wenn die Schnelltram, die um 2035 Esch mit der Hauptstadt verbinden soll, Realität wird.

In der vergangenen Sassenheimer Gemeinderatssitzung wurde bekannt, dass eine Endstation der Schnelltram in Beles, unweit des Rathauses, errichtet werden könnte. In Luxemburg soll der Anschluss an das dortige Tramnetz erfolgen.

Eine genaue Streckenführung gibt es derzeit aber noch nicht, erklärt Frank Vansteenkiste, Verwaltungsratspräsident der Entwicklungsgesellschaft Agora und hoher Beamter im Transportministerium, im Gespräch.

Strecke steht auf Brache Esch/Schifflingen fest

Die Schnelltram wird über das ehemaliges Stahlwerksgelände Esch/Schifflingen führen. Foto: Pierre Matgé

Derzeit steht die Strecke lediglich auf dem Areal des früheren Industriegeländes Esch/Schifflingen fest, wo sie Vorgabe für die Urbanistenmannschaften war, die vergangene Woche Pläne für die Brache entworfen haben.

Fest steht auch, dass die Tramstrecke längs der A 4, voraussichtlich auf östlicher Seite, von der Cloche d'Or bis Foetz verkehren soll. Derzeit führt die Straßenbauverwaltung technische Studien durch. „Idealerweise, würde auch der schnelle Fahrradweg, der Esch mit Luxemburg verbinden soll, daneben entstehen“, so Frank Vansteenkiste.

P&R in Foetz

Wo genau die Tram in der Hauptstadt fortfährt und in Foetz ankommt, ist noch nicht gewusst. Dafür steht fest, dass in Foetz eine Umsteigeplattform für Tram, Bus und Auto entstehen soll. Denkbar sei ein Parkhaus, ein P&R, das während der Woche von Pendlern und am Wochenende von Kunden der dort ansässigen Geschäfte genutzt werden könnte.

Wie der Anschluss von Foetz nach dem Areal Esch/Schifflingen entstehen soll, steht auch noch nicht fest. Die Strecke wird aber wohl nicht daran vorbeikommen, die A 13 überqueren zu müssen.

Über den Boulevard in Esch

Vom ehemaligen Stahlwerksgelände aus soll die Strecke dann voraussichtlich über den Escher Boulevard Grande-Duchesse Charlotte geleitet werden, erklärt Frank Vansteenkiste weiter.Dieser sei breit genug, um eine Tramtrasse empfangen zu können.

Der Escher Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, hier kurz nach dem Kahlschlag in Wobrécken. Foto: Gerry Huberty

Wiederum ein Fragezeichen steht für der Anbindung zum Kreisverkehr Raemerich. Hier müssten noch detaillierte Studien durchgeführt werden. Fest steht aber bereits, dass in Raemerich eine Umsteigeplattform mit Bus und „Bus à haut niveau de service“ (BHNS), ähnlich dem Mettis in Metz, entstehen soll.

Umsteigen in Raemerich

In Raemerich soll eine Umsteigeplattform entstehen. Foto: Nicolas Anen

Dies voraussichtlich auf dem Gelände des heutigen Parkplatzes. Wie auf der Brache Schifflingen, steht auch in Belval die Streckenführung zum Großteil fest. Eine Trasse war in den ursprünglich Viertelplänen festgelegt worden.

Diese führt am Square Mile, am künftigen Sportzentrum und am Lycée Bel-Val vorbei. Auch das sich im Bau befindende Viertel Belval-Sud wird angebunden, ehe die Tram, nahe dem Rathaus in Beles, zu seiner Endstation gelangen soll.



In Belval soll die Tramstrecke am Square Mile vorbeiführen. Der Parkplatz wird in den kommenden Jahren einem weiteren Viertel weichen. Foto: Nicolas Anen

Erst entlang der A 4

Wann die Tram aber in Beles ankommen wird, steht auf einem anderen Blatt. Prioritär werde sich jetzt auf den Teil zwischen Luxemburg und Foetz konzentriert, erklärt Frank Vansteenkiste.

„Mit diesem Streckenabschnitt steht oder fällt das Projekt“, sagt er. Dort dürften es nicht zu viele Haltestellen geben, damit die Fahrtzeit attraktiv bleibe.

Tram statt Bus

Denn Hauptziel der Schnelltram wird es sein, eine Alternative zur Escher Autobahn zu bilden. „Heute fahren zehn Buslinien auf der A4“, zählt Frank Vansteenkiste auf. Und bleiben dort in den Spitzenstunden im Stau stecken.

Insgesamt greifen derzeit etwa 5 500 Passagiere pro Tag darauf zurück. Laut Prognosen des Ministeriums wird um 2035 aber eine Kapazität von 20 000 Personen täglich im öffentlichen Transport auf der A 4 notwendig sein.

„Das ist dann nicht mehr mit dem Bus zu machen“, erklärt Frank Vansteenkiste. Auch ein BHNS würde nicht ausreichen. Deshalb die Idee der Schnelltram.

Die biete, neben großen Kapazitäten, den Vorteil, dass sie auch auf dem Tramschienennetz in der Hauptstadt weiterfahren könnte.

Ähnliche Tram wie in Luxemburg

Es handele sich um eine Tram, ähnlich der, die in der Hauptstadt verkehrt, erklärt Vansteenkiste. Nur etwas größer und mit einer Maximalgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern.

„Ziel ist es, dass ein Finanzierungsgesetz vor Ende der Legislaturperiode umgesetzt wird“, so Frank Vansteenkiste noch.

Richtig schnell fahren würde die Tram aber nur auf dem Streckenstück zwischen Foetz und Luxemburg. Südlich von Foetz würde sie, wie in der Hauptstadt, in einem urbanen Umfeld, mit vielen Haltestellen eingesetzt.

Die Nordviertel der Stadt Esch

Dies würde es ermöglichen, die dicht besiedelten Viertel im Norden der Stadt Esch anzubinden. Dies von Esch/Schifflingen, über Lallingen, den Nonnewisen bis hin nach Belval. Dieser Teil soll aber erst in einer späteren Phase realisiert werden.

Die geplante Busspur entlang der A4 ist mit dem Projekt der Schnelltram nicht gestorben. Sie könnte als provisorische Lösung, bis zur Einweihung der Schnelltram dienen. Denn bis 2035 werden Autofahrer sicherlich noch viele Stunden im Stau auf der A4 verbringen.