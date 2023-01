In der Ecole Privée Sainte-Anne in Ettelbrück wird die Freude am Sport gefördert. Neben dem Konzept der „bewegten Schule“ helfen Aufgaben via Handy dabei.

Bewegte Schule

Per Klick zu mehr Bewegung im Alltag

Ob bei Gesellschaftsspielen, Videogames oder Aufgaben im Alltag – wer möchte nicht besser als seine Konkurrenten abschneiden und gewinnen? Genau auf diesen Ansatz spielt auch die neue EPSAsport-App der Ecole Privée Sainte-Anne aus Ettelbrück an, die am Freitag präsentiert wurde. Laut Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind zum gesunden Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen täglich mindestens 60 Minuten Aktivität mit mittlerer und größerer Anstrengung sowie nicht mehr als eine Stunde Inaktivität pro Tag erforderlich. In der Realität sieht dies jedoch anders aus, was auch die Verantwortlichen der Privatschule erkannten.

Um dem Bewegungsmangel insbesondere während der Pandemie entgegenzuwirken, unternahmen die Lehrer im Zuge des „bewegten Unterrichts“ regelmäßig Spaziergänge. „Dabei stellte sich heraus, dass viele Schülerinnen schon bei kurzen Spaziergängen Probleme hatten und noch tagelang unter Muskelkater litten“, erklärte Sportlehrerin Stéphanie Reiter. Auf die Faustregel von 10.000 Schritten pro Tag angesprochen, hätte gar eine Schülerin ihr erklärt, dass sie täglich auf circa 500 Schritte käme. Trotz aller Anstrengungen während der Spaziergänge hätten die Jugendlichen sich durch die Bewegung an der frischen Luft mental fitter gefühlt.

Zahlreiche Ehrengäste, darunter auch drei Gastredner, wohnten der Präsentation der App am Freitagnachmittag bei.

Bewegung statt Stillstand: In der Ecole privée Sainte-Anne in Ettelbrück wird die Bewegung im Unterricht und in der Freizeit gefördert. Kurse rund um das Fahrrad gehören genauso zum Programm wie die Mobilitäts- und Verkehrserziehung.

In diesem Zusammenhang kam den Sportlehrern die Idee, entfallene Regelstunden für zusätzliche körperliche Aktivitäten zu nutzen, etwa für Spaziergehen oder andere Bewegungsaufgaben. „Wir wollten die Schülerinnen dazu motivieren, sich mehr zu bewegen und Freude daran zu finden“, so Reiter. In den Pausen haben die Schülerinnen zusätzlich die Möglichkeit, sich Material auszuleihen und verschiedenen Sportarten nachzugehen.

Doch auch die „Sitting breaks“ wurden eingeführt. Wenn die Lehrer bemerken, dass die Jugendlichen während des Unterrichts unkonzentriert oder unruhig sind, kann die Stunde kurz unterbrochen werden. Doch nicht etwa für eine zusätzliche Pause im Schulhof. Anhand diverser Übungen, die im Klassensaal durchgeführt werden und, für die das gesamte Lehrpersonal geschult wurde, dreht sich alles um die Aktivierung des Herz-Kreislaufsystems, Entspannung oder Gehirnjogging.

Mehr Bewegung durch Aufgaben und Challenges

Des Weiteren werden in der Schule Projekte, etwa rund um das Fahrrad und die Mobilität, Outdoor-Aktivitäten, Skiwochen, Self-Defense-Kurse sowie inklusive Tanzprojekte angeboten. Doch das Konzept der „bewegten Schule“ wird in der Ecole Privée Sainte-Anne durch die Einführung einer Sport-App auf ein weiteres Level gebracht. „Die Schülerinnen haben dauernd ihr Handy in der Hand, demnach wollten wir dies nutzen, um sie zu mehr Sport im Alltag zu bewegen“, so Stéphanie Reiter. In diesem Sinne wurde die EPSAsport-App entwickelt, um die Motivation der Mädchen im Alltag durch Aufgaben und Challenges zu steigern, ein Lauftraining anzubieten und die Teilnahme an der Aktion „Mam Velo op d'Schaff“ bei Schülern und Lehrern zu fördern.

Dabei kann jeder Sportlehrer individuelle Klassenaufgaben in den Bereichen Laufen, Spazieren und Fahrradfahren erstellen. Von einer Tages- über einer Wochen- bis zu einer Jahresschallenge sind alle Varianten möglich. Die Tätigkeiten können sowohl per Klasse, per Stufe oder gar für die gesamte Schule erstellt werden. Belohnt werden die Teilnehmer mit Punkten, aber auch mit besonderen Preisen, etwa die Kostenübernahme beim jährlichen Sportausflug.

Kaum ist die App gestartet, planen die Verantwortlichen schon die nächsten Schritte. So sollen zusätzliche Aktivitäten hinzugefügt werden, eine Datenbank für Mini-Fitnessworkouts und „Sitting breaks“ erstellt und Präsenzlisten bei den Aktivitäten der Lasel hinzugefügt werden. Auch Push-Nachrichten, wie „Heute um 12 Uhr Hiphop-Challenge in der Pause“ dürften in Zukunft möglich sein.

Die App ist nur für Schülerinnen und Personal der Ecole Privée Saint-Anne zugänglich.

