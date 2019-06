Sich auf einer Rundstrecke oder einem Geländeparcours mit einem ferngesteuerten Fahrzeug austoben, das war am Wochenende beim Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng möglich.

Lokales 17

Per Joystick zum Kapitän der Landstraße

Sich auf einer Rundstrecke oder einem Geländeparcours mit einem ferngesteuerten Fahrzeug austoben, das war am Wochenende beim Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng möglich.

(LuWo) - Lokomotivführer, Schiffskapitän und warum nicht auch Lastwagenfahrer: Für viele Jungs und Mädels sind das auch heute noch immer Traumberufe. Bei den "Modell Truck Frënn Déifferdeng" kann dieser Traum per Joystick wahr werden, wenn auch in einem kleineren Maßstab und seit 2015 auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Grundstück in Lasauvage.



17 Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff Tag der offenen Tür bei den Modell Truck Frënn Déifferdeng. Fotos: Lucien Wolff

Daraus haben Präsident Patrick Stoltz und sein Team innerhalb kurzer Zeit ein perfektes Gelände für ferngesteuerte Fahrzeuge geschaffen. Augenblicklich zählt die Vereinigung um die 30 aktive Mitglieder, die sich hier an den Wochenenden treffen und ihren Kindheitstraum leben.



An diesem Wochenende hatten sie an der Place de Saintignon zum Tag der offenen Tür eingeladen. Interessenten konnten sich dort sowohl auf einer Rundstrecke wie auch auf einem Geländeparcours selbst an den Kontrollhebeln von ferngesteuerten Geländewagen, Lastwagen, Sattelschlepper und Nutzfahrzeugen versuchen.