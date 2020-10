Schmutz und Beton wurden von einer Baustelle aus in das Gewässer geleitet. Es ist der zweite Vorfall dieser Art binnen kurzer Zeit.

Lokales 3

Péitruss zum wiederholten Mal verschmutzt

Maximilian RICHARD Schmutz und Beton wurden von einer Baustelle aus in das Gewässer geleitet. Es ist der zweite Vorfall dieser Art binnen kurzer Zeit.

Bereits am vergangenen Mittwoch ist die Péitruss in der Luxemburg-Stadt mit Schmutz und Beton verunreinigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, konnte der Ursprung der Verschmutzung auf eine Baustelle an der Kreuzung Rue Baudoin - Route d'Esch zurückgeführt werden. Dort wurde Schmutz und Beton über einen Schlauch in einen Abfluss in der Straße geleitet. Dadurch gelangte das Gemisch auch in den Kanal. Die Beamten erstellten eine Strafanzeige und informierten das Wasserwirtschaftsamt und die zuständigen Gemeindedienste.

3 Die Verschmutzung ist deutlich zu erkennen. Foto: VDL

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Verschmutzung ist deutlich zu erkennen. Foto: VDL Die Verschmutzung ist deutlich zu erkennen. Foto: VDL Die Verschmutzung ist deutlich zu erkennen. Foto: VDL

Laut der Polizei wurde bereits Anfang Oktober an der gleichen Stelle eine Verschmutzung festgestellt. Auch damals wurde eine Strafanzeige gestellt und dem verantwortlichen Bauträger Maßnahmen und Auflagen auferlegt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.