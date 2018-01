(na/rc) - Am Mittwoch um 12 Uhr lagen die Pegel in Stadtbredimus bei 6 Metern und in Remich bei 5,05 Metern - in beiden Fällen steigt der Wasserspiegel mit zwei Zentimetern pro Stunde an.

Die Pegelstände liegen damit über der Cote de vigilance, die in Stadtbredimus bei 5,30 Metern liegt. Zwischen Mittwoch und Donnerstag ist mit einem Anstieg der Wasserstände zu rechnen.

Der voraussichtliche Höchststand soll in der Nacht zum Donnerstag in Stadtbredimus mit 6,20 bis 6,40 Metern und in Remich mit 5,22 bis 5,38 Metern erreicht werden.

Momentan sind diese Strecken wegen Hochwasser in der Nähe von Schengen gesperrt:

Die N10 zwischen Schengen und Marbourg



zwischen Schengen und Marbourg Die CR152B zwischen Schengen und Contz-les-Bains (F)