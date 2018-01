(na/rc) - In der Nacht zum Donnerstag haben die die Pegel an der Mosel ihren einstweiligen Höchsstand erreicht. Der Wasserspiegel sinkt derzeit. Um 12.00 Uhr wurden in Stadtbredimus 6,06 Meter und in Remich 5,02 Meter erreicht - in beiden Fällen dürfte der Wasserspiegel in den kommenden Stunden wieder sinken.

Laut dem Wetterdienst Meteolux ist in den kommenden Tagen nicht mit ergiebigen Niederschlägen zu rechnen, so dass sich die Hochwassersituation zumindest bis kommende Woche entspannen dürfte.

Momentan bleiben folgende Strecken an der Mosel wegen Hochwassers gesperrt:

Die N10 zwischen Schengen und Marbourg (beide Richtungen)



zwischen Schengen und Marbourg (beide Richtungen) Die CR152B zwischen Schengen und Contz-les-Bains (F) (beide Richtungen)



Sven Rock von MeteoRemich hat am Mittwoch um 14 Uhr diese Bilder geschossen: